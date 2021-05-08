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İran’da patlama! Temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada korkutan görüntüler

İHA
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Giriş: 08.05.2021 16:12
Güncelleme:08.05.2021 16:41
İran’ın Kazvin eyaletinde temizlik ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlama meydana geldi.

İran'ın Kazvin Valiliği Kriz Birimi Başkanı Kudretullah Mehdihani, Kazvin eyaletinde temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada yerel saatle 11.20'de patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamanın ardından yangın çıktığını belirten Mehdihani, "Fabrikada patlama sonrası çıkan geniş çaplı yangını söndürmek için itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı." dedi.

PATLAMADA CAN KAYBI YOK

Mehdihani yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, fabrikadaki bir üretim merkezinin tamamen yandığını aktardı. "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bizim endişemiz yangının bölgede bulunan diğer fabrikalara sıçraması" diye konuşan Mehdihani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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