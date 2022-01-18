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İngiltere'de şirketin önerileri halkta infial yarattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 16:10
İngiltere'de enerji fiyatlarının son bir yılda dört kat artmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Bir enerji firması müşterilerine, üşümemeleri için zıplamalarını, evcil hayvanlarına sarılmalarını ya da yulaf lapası yemelerini tavsiye etti. A Haber, İngiltere’de sokağa çıkarak ülkede infiale neden olan o tavsiyeleri sordu.
İngiltere’de şirketin önerileri halkta infial yarattı
İngiltere'de şirketin önerileri halkta infial yarattı
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