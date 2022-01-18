18 Ocak 2022, Salı
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İngiltere'de şirketin önerileri halkta infial yarattı
İngiltere'de enerji fiyatlarının son bir yılda dört kat artmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Bir enerji firması müşterilerine, üşümemeleri için zıplamalarını, evcil hayvanlarına sarılmalarını ya da yulaf lapası yemelerini tavsiye etti. A Haber, İngiltere’de sokağa çıkarak ülkede infiale neden olan o tavsiyeleri sordu.