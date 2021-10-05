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İlk uzay filmine özel yolculuk başladı

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Giriş: 05.10.2021 12:22
Son dakika dünya haberleri... Uzayda çekilecek ilk filmin ekibine uçuş izni çıktı. Ekibi taşıyan mekik dakikalar önce uzaya fırlatıldı. İşte o tarihi görüntüler...

37 yaşındaki Rus aktrist Yulia Peresild, iki kozmonot ve bir yönetmen soyuz MS-19 uzay mekiği ile birlikte dünyadan ayrıldı. Ekip, uzayda çekilen ilk filme imza atmayı planlıyor.

Film ekibi, dünyanın 354 kilometre uzağında bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

Roscosmos yetkilileri, ekibin dünyaya 17 Ekim'de dönmesini planlıyor.

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