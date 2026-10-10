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Husilerin saldırı düzenlediği Riyad’da alarm! Havalimanı tahliye edildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Husilerin saldırı düzenlediği Riyad’da alarm! Havalimanı tahliye edildi

Husiler'in saldırı düzenlediği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı tahliye edildi.

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