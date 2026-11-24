Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik projesinde mali kriz! 1,9 milyar euroluk maliyet 2,5 milyarı aştı

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasını öngören projede mali anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıktı. Başlangıçta 1,9 milyar avro olarak açıklanan proje maliyetinin 2,5 milyar avroyu aştığı, hatta 3 milyar avro seviyesine yaklaşabileceği belirtildi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Rum yönetiminin artan maliyeti karşılamakta zorlandığına ilişkin tartışmaları aktardı.