Pakistan’dan Yemen iddialarına jet yalanlama: New York Times’ın Husi operasyonu haberi gerçeği yansıtmıyor!

Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Yemen'de Husilere yönelik hava operasyonlarına katıldığı yönündeki iddialar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. New York Times gazetesinin ortaya attığı sansasyonel haber Islamabad yönetimi tarafından kesin bir dille yalanlanırken, sahadaki son durumu ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'daki askeri varlığını A Haber canlı yayınına bağlanan muhabir Fakhur Rahman aktardı.