Emekli zammında yeni formül! Prim gününe göre kademeli artış, refah payı ve seyyanen zam beklentisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelir artırıcı tedbirlere ilişkin açıklamasının ardından emekli zammında gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Takvim gazetesi genel yayın yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında düzenlemenin dul ve yetimler dâhil 17 milyon kişiyi kapsayacağını belirtti. Kök maaşlara prim gününe göre kademeli artış yapılabileceğini ifade eden Erdem, 15 puanlık refah payı ve 30-33 bin liralık taban maaş beklentisini paylaştı.