Altında 6 bin TL beklentisi! Faruk Erdem'den yatırımcıya “Panik yapmayın” uyarısı
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürerken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Ons altında 3 bin 500 dolar seviyesinin destek olarak izlendiğini belirten Erdem, gram altında yeniden 6 bin TL seviyesine doğru hareket görülebileceğini söyledi. Erdem, kısa vadeli düşüşlere karşı yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurguladı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr