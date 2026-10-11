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Trump'ın büyük enerji planı! Dünyayı ateş hattında tutan strateji
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump'ın büyük enerji planı! Dünyayı ateş hattında tutan strateji

Dünya, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gerilime, Hürmüz Boğazı'ndan Babülmendep'e uzanan geniş bir coğrafyada yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya! ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar konusunda 3 Kasım'a kadar verdiği ara mesajının ardından Husilere yönelik yeni bir saldırı ihtimalini gündeme getirmesi, bölgedeki dengeleri yeniden hareketlendirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, küresel ölçekte yaşanan kaosun arkasında devletlerin kapasitesini zayıflatmaya yönelik bilinçli bir strateji olabileceğini savunurken Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, ABD'nin enerji piyasaları, petrol arzı ve müttefikleri üzerindeki etkisine dikkat çekti.

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