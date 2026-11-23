Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! Ekonomi, savunma sanayisi ve Terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ekonomik kazanımlarını değerlendirdi. Çin ile yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzalandığını, uluslararası kalkınma bankalarıyla da toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları yapıldığını belirten Erdoğan, zirvenin Antalya'da 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturduğunu söyledi. COP31'e 1 milyondan fazla ziyaretçinin katıldığını ve 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini aktaran Erdoğan, zirve kapsamında 20'yi aşkın üst düzey konukla diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.