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Videolar Dünya Videoları Guardian'dan çarpıcı yorum: En fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABD'nin başı belada!.

Guardian'dan çarpıcı yorum: En fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABD'nin başı belada!.

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Giriş: 23.10.2020 01:46
Güncelleme:23.10.2020 01:49
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sırada gösterilen ve dünyanın en büyük süper gücü olarak lanse edilen ABD'de düşük gelirli insanlar koronavirüsü adeta bir gelir kapısı haline çevirdi. İmzaladıkları sözleşme ile virüsü atlattıktan sonra antikor açısından zengin kan plazmalarını ciddi paralara satan ABD'liler adeta bu durumu bir meslek olarak edindi. Genç üniversite öğrencileri de bu durumu kullanarak bile bile koronavirüse yakalanıyor ve sonrasında antikorlarını 200 dolara satıyor. Döviz kurlarında manipülasyon yaparak Türkiye'yi hizaya getireceğini sanan süper güç ABD'deki gençlerinin düştüğü duruma gelin birlikte bakalım....
Guardian'dan çarpıcı yorum: En fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABD'nin başı belada!.
Guardian'dan çarpıcı yorum: En fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABD'nin başı belada!.
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