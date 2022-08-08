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Gazze'de ateşkes uygulanıyor mu? İsrail Gazze'ye neden saldırdı?

A Haber
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Giriş: 08.08.2022 13:34
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetmiş, 311 Filistinli yaralanmıştı. Ardından İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Son durum ne? Filistinli aktivist Musa Hicazi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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