08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Gazze'de ateşkes uygulanıyor mu? İsrail Gazze'ye neden saldırdı?
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetmiş, 311 Filistinli yaralanmıştı. Ardından İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Son durum ne? Filistinli aktivist Musa Hicazi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.