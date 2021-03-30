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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri: Türkiye’ye karşı yaklaşımımızı düzeltmeliyiz

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Giriş: 30.03.2021 13:51
Güncelleme:30.03.2021 13:55
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında konuştu. Grigoryan'a, "türkiye'yi düşman olarak görüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Ermenistan Güvenlik Konseyi sekreteri de ülkesinin Türkiye'ye karşı yaklaşımını düzeltmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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