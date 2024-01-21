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Düşen uçaktan mucize kurtuluş! Afganistan'da düşen Rus uçağındaki 6 kişiden 4'ü yaralı bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 18:49
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağında bulunan 6 kişiden 4'üne yaralı ulaşıldı. 2 kişinin akıbetinin ise belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.
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