Trump: "Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum"
Trump: Sadece Gazze’de değil, Orta Doğu’da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum

Trump: "Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 21:25
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında dün Mısır'da başlayan dolaylı müzakerelere bir ekip daha gönderdiklerini belirterek, "Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.
