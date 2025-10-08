08 Ekim 2025, Çarşamba

Madrid’de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı

Madrid'de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı

Giriş: 08.10.2025 13:29
İspanya'nın başkenti Madrid'de 6 katlı bir binada meydana gelen çökme sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
