Viral Galeri Viral Liste Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı, kasım sınıflandırma dönemiyle ilgili duyuruyu yayımladı. Askerlik görevini yapacak vatandaşlar, 31 Ağustos'a kadar askerlik hizmet ve celp tercihlerini tamamladı. Kasım döneminde silahaltına alınacak olanların askerlik yerleri, e-devlet üzerinden erişime açılacak. İşte MSB'nin askerlik yerleri açıklama tarihiyle ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:45
Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım 2025 sınıflandırma dönemine ilişkin süreci tamamladı. Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler, 31 Ağustos'a kadar celp ve hizmet tercihlerini yaptı. Gözler şimdi, Kasım celp döneminde silahaltına alınacakların askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi.

Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ 27 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Kasım dönemi askerlik yerlerini 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edecek. Yükümlüler, "https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim"
adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek.

Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Açıklanan sınıflandırma sonuçlarına göre;

Yedek subay ve yedek astsubay adayları (1. grup) 6 Kasım 2025'te,

2. grup erler 4 Aralık 2025'te,

3. grup erler ise 8 Ocak 2026'da birliklerine sevk edilecek.

Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Sevk Belgeleri e-Devlet Üzerinden Alınacak

Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinden 10 gün önce yine e-Devlet üzerinden temin edecek. Sevk belgesini almayanlar veya aldığı halde süresi içinde eğitim merkezine katılmayanlar, bakaya olarak işlem görecek.

Yol ve İaşe Ödemeleri PTT Kart Üzerinden Yapılacak

Askerlik görevini yerine getirecek olanlara, ikamet adresi ile eğitim merkezi arasındaki mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe ödeneği verilecek. Bu ödemeler, yükümlülerin PTT kartları aracılığıyla tahsil edilecek.

Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Bedelli Askerlik Celp Dönemleri de Belli Oldu

MSB, bedelli askerlik yapacak yükümlülerin celp ve terhis tarihlerini de açıkladı. Buna göre:

Ekim 2025 celp dönemi: Terhis tarihi 7 Kasım 2025

Kasım 2025 celp dönemi: Terhis tarihi 6 Aralık 2025

Aralık 2025 celp dönemi: Terhis tarihi 4 Ocak 2026

SON DAKİKA