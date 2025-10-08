Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı, kasım sınıflandırma dönemiyle ilgili duyuruyu yayımladı. Askerlik görevini yapacak vatandaşlar, 31 Ağustos'a kadar askerlik hizmet ve celp tercihlerini tamamladı. Kasım döneminde silahaltına alınacak olanların askerlik yerleri, e-devlet üzerinden erişime açılacak. İşte MSB'nin askerlik yerleri açıklama tarihiyle ilgili detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:45