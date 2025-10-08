Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Sevk Belgeleri e-Devlet Üzerinden Alınacak

Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinden 10 gün önce yine e-Devlet üzerinden temin edecek. Sevk belgesini almayanlar veya aldığı halde süresi içinde eğitim merkezine katılmayanlar, bakaya olarak işlem görecek.

Yol ve İaşe Ödemeleri PTT Kart Üzerinden Yapılacak

Askerlik görevini yerine getirecek olanlara, ikamet adresi ile eğitim merkezi arasındaki mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe ödeneği verilecek. Bu ödemeler, yükümlülerin PTT kartları aracılığıyla tahsil edilecek.