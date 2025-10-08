Hurda teşviki son durum ne? ÖTV indirimi meclisten geçti mi, kimler yararlanabilecek?

Hurda Teşviki Düzenlemesi Meclis'ten Geçti mi?

Hurda Teşvik Yasası, TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Yasa kabul edildiğinde, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olabilecek. Bu düzenlemenin özellikle TOGG gibi yerli modeller için geçerli olması bekleniyor.