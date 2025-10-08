Viral Galeri Viral Liste Hurda teşviki son durum ne? ÖTV indirimi meclisten geçti mi, kimler yararlanabilecek?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında hurda araç sahiplerine ÖTV indirimi ve uzun vadeli finansman desteği gündemde. Hem yerli otomobil üretimini destekleyen hem de vatandaşın alım gücüne katkı sağlayan bu yeni model, ekonomiye ve çevreye olumlu etkiler yaratmasıyla dikkat çekiyor. Peki hurda teşviki son durum nedir, ÖTV indirimi meclisten geçti mi?

Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:07
Türkiye'de araç sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan hurda teşviki ve ÖTV indirimi yeniden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere uygun koşullarda sıfır araç sahibi olma imkanı sunmayı hedefliyor. Hurda teşvikiyle ilgili son gelişmeler merak ediliyor. ÖTV indiriminden kimlerin yararlanacağı araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar…

Hurda Teşviki Düzenlemesi Meclis'ten Geçti mi?

Hurda Teşvik Yasası, TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Yasa kabul edildiğinde, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olabilecek. Bu düzenlemenin özellikle TOGG gibi yerli modeller için geçerli olması bekleniyor.

Kimler Yararlanabilecek?

AA haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Otomotiv sektöründe yerlilik oranının artırılması ve dar gelirli ailelerin araç sahibi olmasının kolaylaştırması amaçlanıyor.

Programın ana hedefi, yerli üretimi güçlendirmek ve çevre dostu ulaşım modeline geçişi hızlandırmak. Bu kapsamda, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara ÖTV indirimi ve uygun finansman desteği sunulacak. Program kapsamında, üç ve üzeri çocuğu olan aileler öncelikli olacak.

