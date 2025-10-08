Hurda teşviki son durum ne? ÖTV indirimi meclisten geçti mi, kimler yararlanabilecek?
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında hurda araç sahiplerine ÖTV indirimi ve uzun vadeli finansman desteği gündemde. Hem yerli otomobil üretimini destekleyen hem de vatandaşın alım gücüne katkı sağlayan bu yeni model, ekonomiye ve çevreye olumlu etkiler yaratmasıyla dikkat çekiyor. Peki hurda teşviki son durum nedir, ÖTV indirimi meclisten geçti mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:07