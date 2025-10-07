Merkel’den Ukrayna savaşı itirafı

07 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 16:12
Merkel itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Ukrayna işgalinde Polonya ve Baltık ülkeleri sorumludur dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
