ABD Başkanı Trump: Orta Doğu’da barış için gerçek bir şans var

ABD'nin sert gümrük tarifeleriyle hedef aldığı Kanada, anlaşma yapmak için masaya oturdu. İki ülkenin liderleri Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak görüşme öncesi basına konuşan Trump ve Carney'e gelen sorular ticaretten çok Gazze'ye yönelikti. ABD'nin, Gazze'de ateşkese garantörlük yapmaya hazır olduğunu dile getiren Trump, "Bu bir siyasi görev değil, insani sorumluluktur" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN