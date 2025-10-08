08 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları ABD Başkanı Trump: Orta Doğu'da barış için gerçek bir şans var
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 10:48
Güncelleme:08.10.2025 10:48
ABD'nin sert gümrük tarifeleriyle hedef aldığı Kanada, anlaşma yapmak için masaya oturdu. İki ülkenin liderleri Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak görüşme öncesi basına konuşan Trump ve Carney'e gelen sorular ticaretten çok Gazze'ye yönelikti. ABD'nin, Gazze'de ateşkese garantörlük yapmaya hazır olduğunu dile getiren Trump, "Bu bir siyasi görev değil, insani sorumluluktur" dedi.
