Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Tom Barrack ne konuştu?
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Tom Barrack ne konuştu?

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Tom Barrack ne konuştu?

Giriş: 08.10.2025 00:46
Güncelleme:08.10.2025 01:32
Suriye'de SDG'nin Halep'te düzenlediği saldırı öncesi ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın YPG/PKK elebaşısı Abdi Şahin ile görüşmesinin ardından bir haritanın önünde verdikleri görüntü dikkat çekti. Görüşme sonrası Halep'te çıkan çatışmalar pek çok sorunun sorulmasına neden olurken Surşyec Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Barrack'ı kabul etti. Halep'teateşkesin sağlanmasının ardından Şara-Barrack görüşmesine hangi kararlar alındı? Suriye'de çatışma mı planlandı? A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan AA Şam muhabiri Muhammed Karabacak, görüşmede elde ettiği bilgileri aktardı.
