Gram altın rekor kırdı, sanal dolandırıcılar devrede! O ilde imitasyon altın satışı yasaklandı! Uzman isim A Haber’de uyardı

"CİDDİ MAĞDURİYETLER SÖZ KONUSU"

"Öncelikle Sayın Valimize bu katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü sektörün ve Türkiye'nin ve altın yatırımcıların son yıllarda dolandırıcılara karşı ciddi bir anlamda mağdur olduğunu gözlemliyoruz. Düşük ayarlı taklit, birebir taklit ürünlerinin satılmasıyla alakalı ciddi mağduriyetler yaşanıyordu. Dolandırıcılar gerçek altın fotoğrafını internete paylaşıyorlar. Yine vatandaşları dolandırıyorlar ki altın fiyatları yüzyılın zirvesinde olduğunu düşünelim. Ve ciddi mağduriyetler söz konusuydu. Yine bununla ilgili yasal düzenlemelerin gelmesi gerekiyordu.

23 Temmuz tarihinde Ticaret Bakanımız'la bizzat projemi teklif ettim ve artık yasallaşacak. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar olacak ve Türkiye genelinde yasal ve resmi olarak artık birebir taklit ürünlerinin satışı yasaklanacak. Tabii art niyetli kötü niyetli insanlar da çarşı pazarda birebir taklit ürünleri, örneğin veriyorum 10 liraya 20 liraya satıyorlar. Bunların satışı da yasak olacak. Çünkü bu kötü niyetli insanlar düğünde nişanda milyoncudan aldığı bu takıları gerçek altın gibi o eşine dostuna akrabasına takıyor. Bozmaya geldiği zaman da dolandırıldığını anlıyor ya da benim altınlar içinde sahte çıktı diyor. Bu da sektörün itibarını zedeliyordu. "