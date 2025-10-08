Viral Galeri Viral Liste Gram altın rekor kırdı, sanal dolandırıcılar devrede! O ilde imitasyon altın satışı yasaklandı! Uzman isim A Haber’de uyardı

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması ile birlikte birçok yatırımcı gözünü altına dikti. Güvenilir olmayan siteler aracılığıyla yapılan alışverişler ciddi mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, siparişlerini teslim aldıklarında gerçek altın yerine gümüş ya da imitasyon ürünlerle karşılaşabiliyor. Kütahya Valiliği, bu noktada ilk adımı attı, şehir genelinde imitasyon (sahte) altın satışını yasakladı. Finans analisti İslam Memiş, kararın altın piyasasına etkisini ve vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları A Haber canlı yayında anlattı.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 16:12
Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş, yatırımcıları hızlı kazanç arayışına itti. Gram altının 5 bin 300 lirayı aşmasıyla birçok kişi internetten kredi kartıyla altın almaya yöneldi. Dolandırıcılar, sahte ve taklit altın satışlarını artırarak birçok vatandaşı mağdur etti.

Bu gelişmeler üzerine Kütahya Valiliği, Türkiye'de bir ilke imza atarak imitasyon altın satışını yasakladı. Peki bu karar altın yatırımcısını nasıl etkileyecek? Finans analisti İslam Memiş, alınan önlemin önemine dikkat çekti. A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile finans analisti İslam Memiş, internet üzerinden altın alımı yapan tüketiciler için önemli uyarılarda bulundu.

KÜTAHYA'DA İMİTASYON ALTIN SATIŞI YASAKLANDI

Türkiye'de ilk kez bir ilde imitasyon altın satışı yasaklandı. Kütahya Valiliği'nin aldığı kararla birlikte, sahte ya da düşük ayarlı taklit altınların satışı artık tamamen yasaklandı. Kararın, son dönemde artan dolandırıcılık vakaları ve mağduriyetler nedeniyle alındığı belirtildi. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada bu kararın hem sektörün itibarı hem de vatandaşın güvenliği açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı. İslam Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CİDDİ MAĞDURİYETLER SÖZ KONUSU"

"Öncelikle Sayın Valimize bu katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü sektörün ve Türkiye'nin ve altın yatırımcıların son yıllarda dolandırıcılara karşı ciddi bir anlamda mağdur olduğunu gözlemliyoruz. Düşük ayarlı taklit, birebir taklit ürünlerinin satılmasıyla alakalı ciddi mağduriyetler yaşanıyordu. Dolandırıcılar gerçek altın fotoğrafını internete paylaşıyorlar. Yine vatandaşları dolandırıyorlar ki altın fiyatları yüzyılın zirvesinde olduğunu düşünelim. Ve ciddi mağduriyetler söz konusuydu. Yine bununla ilgili yasal düzenlemelerin gelmesi gerekiyordu.

23 Temmuz tarihinde Ticaret Bakanımız'la bizzat projemi teklif ettim ve artık yasallaşacak. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar olacak ve Türkiye genelinde yasal ve resmi olarak artık birebir taklit ürünlerinin satışı yasaklanacak. Tabii art niyetli kötü niyetli insanlar da çarşı pazarda birebir taklit ürünleri, örneğin veriyorum 10 liraya 20 liraya satıyorlar. Bunların satışı da yasak olacak. Çünkü bu kötü niyetli insanlar düğünde nişanda milyoncudan aldığı bu takıları gerçek altın gibi o eşine dostuna akrabasına takıyor. Bozmaya geldiği zaman da dolandırıldığını anlıyor ya da benim altınlar içinde sahte çıktı diyor. Bu da sektörün itibarını zedeliyordu. "

YASAL DÜZENLEMELER VE CEZALAR YOLDA

Finans analisti, 23 Temmuz'da Ticaret Bakanlığı'na bu konuda proje sunduğunu ve yakında ülke genelinde yasal bir düzenleme yapılabileceğini belirtti. "Sarrafi ürün dediğimiz o çeyrek altın, yarım altın, tam altın ürünlerini basma yetkisi sadece darphane genel müdürüne aittir. Başkası basamaz suçtur. Ama artık bundan sonraki süreçlerde birebir taklidin piyasalarda satışının yasaklanması hem altın yatırımcılarını koruyacak, hem sektörün itibarını koruyacak hem de bu yasal düzenlemeyle birlikte veya yasaklarla birlikte sektör biraz daha rahat nefes almış olacak." dedi.

Kütahya'da yürürlüğe giren uygulamaya göre, yasağa uymayanlara 2.153 TL idari para cezası kesilecek. Memiş, bu miktarın caydırıcı olması için daha yüksek cezalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Yani insanları kandırmak, mağdur etmek, dolandırılmak beraberinde hapis cezası da gelebilir diye ben düşünüyorum. Çünkü çok ciddi mağduriyetler var. Altın yatırımcılara insanlar, sektör çok ciddi anlamda bu konuyla ilgili ciddi bir mağduriyet zaten yaşıyor."

