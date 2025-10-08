Gram altın rekor kırdı, sanal dolandırıcılar devrede! O ilde imitasyon altın satışı yasaklandı! Uzman isim A Haber’de uyardı
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması ile birlikte birçok yatırımcı gözünü altına dikti. Güvenilir olmayan siteler aracılığıyla yapılan alışverişler ciddi mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, siparişlerini teslim aldıklarında gerçek altın yerine gümüş ya da imitasyon ürünlerle karşılaşabiliyor. Kütahya Valiliği, bu noktada ilk adımı attı, şehir genelinde imitasyon (sahte) altın satışını yasakladı. Finans analisti İslam Memiş, kararın altın piyasasına etkisini ve vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları A Haber canlı yayında anlattı.
