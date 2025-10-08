08 Ekim 2025, Çarşamba
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı? Almanya ile Polonya arasında gerilim
Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz akışı sağlaması planlanan ama Ukrayna savaşının ilk günlerde yaşanan bir patlama sonrası devre dışı kalan Kuzey Akım 2 boru hattı yeniden gündemde. Polonya olayla ilgili olduğu tahmin edilen bir Ukrayna vatandaşını Almanya'ya teslim etmeme kararı aldı. Eski şansölye Merkel'in sözleri ise Avrupa içinde yeni bir tartışmayı başlattı.