08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı? Almanya ile Polonya arasında gerilim
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı? Almanya ile Polonya arasında gerilim

Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı? Almanya ile Polonya arasında gerilim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 16:01
Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz akışı sağlaması planlanan ama Ukrayna savaşının ilk günlerde yaşanan bir patlama sonrası devre dışı kalan Kuzey Akım 2 boru hattı yeniden gündemde. Polonya olayla ilgili olduğu tahmin edilen bir Ukrayna vatandaşını Almanya'ya teslim etmeme kararı aldı. Eski şansölye Merkel'in sözleri ise Avrupa içinde yeni bir tartışmayı başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı? Almanya ile Polonya arasında gerilim
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı?
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı?
Madrid’de 6 katlı binada çökme
Madrid'de 6 katlı binada çökme
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
Orta Doğu’da barış için gerçek bir şans var
"Orta Doğu'da barış için gerçek bir şans var"
İsrail Özgürlük Filosu’ndan 3 gemiyi alıkoydu! İşte canlı yayında saldırı anları
İsrail Özgürlük Filosu'ndan 3 gemiyi alıkoydu! İşte canlı yayında saldırı anları
Şara ve Barrack hangi konuda anlaştı?
Şara ve Barrack hangi konuda anlaştı?
Gazze’de katliamla geçen 2 yıl
Gazze'de katliamla geçen 2 yıl
Orta Doğu’da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum
"Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum"
Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Merkel’den Ukrayna savaşı itirafı
Merkel'den Ukrayna savaşı itirafı
Ölüme sürdüğünü bilmiyordu
Ölüme sürdüğünü bilmiyordu
Moskova’da benzin fiyatları yükselişi sürüyor
Moskova'da benzin fiyatları yükselişi sürüyor
Daha Fazla Video Göster