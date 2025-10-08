08 Ekim 2025, Çarşamba
İsrail Özgürlük Filosu'ndan 3 gemiyi alıkoydu! İşte canlı yayında saldırı anları
Gazze'de 2 yılı aşkın süredir katliam yapan İsrail güçleri, bölgeye insani yardım ulaştırmak isteyen filolara da saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Gazze'ye gitmek isteyen Özgürlük Filosu'nda bulunan 3 gemi İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda alıkonuldu. Gemilere binen İsrail askerleri ilk olarak gemiden yayın yapan kameralara saldırarak barbarlıklarını kamuoyunun görmesini engellemeye çalıştı.