Katil İsrail 2 yıldır soykırım yapıyor... Gazze’de katliamla geçen 2 yıl

Siyonist zulmü bombalarla ölüm yağdırıyor, 40 yıllık emekleri bir anda yok ediyor, anaları, babaları, evlatları hayattan koparıyor... Ama Gazze'nin yiğit halkı, yılmıyor, yıkılmıyor ve asla diz çökmüyor! Bombaların sesini, tekbirlerin ve direniş marşlarının gücü bastırıyor. Kardeşini 14 yıl önce şehit veren kahraman Gazzeli, "Bizim evimiz şehadetten başka bir şey bilmez!" diye haykırırken, 40 yıllık emeği enkaz altında kalan bir başka baba, gözyaşları içinde Siyonist vahşetini dünyaya gösteriyor. Ama zulüm ne kadar artarsa artsın, iman o kadar perçinleniyor. O kahramanların dilinden dökülen "Ne kadar vurursanız o kadar güçleniriz, ölümden korkmayız!" sözleri, bir milletin sarsılmaz azmini özetliyor. Onlar biliyor ki; "Dağları oyup zindana etseler, Allah nurunu söndüremezler!" İşte bu, yıkımla imtihan edilen ama imanıyla ve şehadet aşkıyla ayakta kalan bir milletin onur destanıdır.

