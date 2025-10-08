Katledilen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin acılı annesinde kan donduran sözler: Katil kocamı da o öldürmüş olabilir

"İÇERDE KALSAYDI ÇOCUKLARIM YAŞIYOR OLURDU"

Anne Şimşek yaptığı açıklamada, cinayet sanığının 5 yıl önce kocasını öldürdüğü şüphesiyle 6 ay tutuklanıp ceset ortaya çıkmayınca serbest bırakıldığını belirtip, "5 yıldır kayıp olan kocam, en son 5 sene önce onun evinde görülmüştü. Bir daha kocamdan haber alamadık. 5 yıl sonra tekrar geldi, bu kez benim çocuklarımı katletti. 'Ben yapmadım' diyor, görüntüleri var. Görüntülerde şapkalı, gözlüklü olduğu için 'Ben yapmadım, bana kumpas kuruldu' deyip senaryolar yazıyor. Tahliyesini istedi, ev hapsi istedi, donanımlı hastane istedi. 'Ben değilim' deyip inkâr etmeye devam ediyor. Kendisi akıl hastası raporu alıp çıkmak istiyor ama o katil, biz eminiz. Görüntüler var, tanıklar var" dedi.