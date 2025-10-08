Viral Galeri Viral Liste Katledilen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin acılı annesinde kan donduran sözler: Katil kocamı da o öldürmüş olabilir

Sivas'ta 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşler vahşice öldürülmüştü. Türkiye'yi derinden sarsan olayda acılı anne Ayşegül Şimşek ise ilk kez konuştu. Şimşek, kayıp kocasının da sanık tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürerek 'Eşim 5 yıl önce onun evinde kaybolduğu için tutuklatmıştım, belki de ondan ötürü böyle bir şey yaptı. Tekrardan suç duyurusunda bulunuyorum. O adam katil, belki de kocamı da o öldürdü, belki de saklıyor. ' dedi.

Kan donduran olay, 6 Mayıs tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmış, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmıştı.

İKİ KARDEŞİ BOĞAZLARINI KESEREK ÖLDÜRÜP EV HAPSİ TALEP ETTİ
Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşması 1 Ekim tarihinde gerçekleşti. Duruşmaya vahşice işlenen cinayetlerin sanığı Hüseyin Sönmez'in "Ev hapsi ve akıl hastanesinde yatma" isteği damgasını vurmuştu. Konya'dan gelip Sivas'ta cinayeti işlediği düşünülen Sönmez, tüm güvenlik kamerası kayıtları ve delillere rağmen suçlamaları reddetmişti.

KAYIP KOCAYI DA AYNI KİŞİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Vahşice işlenen cinayette iki çocuğunu kaybeden acılı anne Ayşegül Şimşek çocuklarının mezarı başında ilk kez konuştu. Şimşek, 5 yıldır kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan kocası Uğur Şimşek'in de en son katilin evinde görüldüğünü hatırlatarak, kayıp kocasının da katil tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü. Cinayet zanlısı ifadesinde 5 yıl önce kaybolan Uğur Şimşek'in kendisine 500 bin TL borcu olduğunu ileri sürmüştü. Sönmez, Şimşek'in kaybolmasıyla ilgili cinayet şüphesiyle bir süre tutuklanmıştı.

"İÇERDE KALSAYDI ÇOCUKLARIM YAŞIYOR OLURDU"
Anne Şimşek yaptığı açıklamada, cinayet sanığının 5 yıl önce kocasını öldürdüğü şüphesiyle 6 ay tutuklanıp ceset ortaya çıkmayınca serbest bırakıldığını belirtip, "5 yıldır kayıp olan kocam, en son 5 sene önce onun evinde görülmüştü. Bir daha kocamdan haber alamadık. 5 yıl sonra tekrar geldi, bu kez benim çocuklarımı katletti. 'Ben yapmadım' diyor, görüntüleri var. Görüntülerde şapkalı, gözlüklü olduğu için 'Ben yapmadım, bana kumpas kuruldu' deyip senaryolar yazıyor. Tahliyesini istedi, ev hapsi istedi, donanımlı hastane istedi. 'Ben değilim' deyip inkâr etmeye devam ediyor. Kendisi akıl hastası raporu alıp çıkmak istiyor ama o katil, biz eminiz. Görüntüler var, tanıklar var" dedi.

