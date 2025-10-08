Katledilen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin acılı annesinde kan donduran sözler: Katil kocamı da o öldürmüş olabilir
Sivas'ta 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşler vahşice öldürülmüştü. Türkiye'yi derinden sarsan olayda acılı anne Ayşegül Şimşek ise ilk kez konuştu. Şimşek, kayıp kocasının da sanık tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürerek 'Eşim 5 yıl önce onun evinde kaybolduğu için tutuklatmıştım, belki de ondan ötürü böyle bir şey yaptı. Tekrardan suç duyurusunda bulunuyorum. O adam katil, belki de kocamı da o öldürdü, belki de saklıyor. ' dedi.
08.10.2025
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:43