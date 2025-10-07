Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, başkent Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper’ı kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin El Selame katıldı. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, siyasi süreci destekleme yolları, güvenlik ve istikrarı artırma yolları ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için 10 Mart anlaşmasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar ele alındı.

