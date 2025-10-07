07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 17:38
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, başkent Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper’ı kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin El Selame katıldı. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, siyasi süreci destekleme yolları, güvenlik ve istikrarı artırma yolları ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için 10 Mart anlaşmasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Merkel’den Ukrayna savaşı itirafı
Merkel'den Ukrayna savaşı itirafı
Ölüme sürdüğünü bilmiyordu
Ölüme sürdüğünü bilmiyordu
Moskova’da benzin fiyatları yükselişi sürüyor
Moskova'da benzin fiyatları yükselişi sürüyor
Katil İsrail 2 yıldır Gazze’de soykırım yapıyor
Katil İsrail 2 yıldır Gazze'de soykırım yapıyor
Halep’te Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma: Bölgede son durum ne?
Halep'te Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma: Bölgede son durum ne?
Suriyeli aşiretlerden PKK/YPG’ye karşı seferberlik ilan etti
Suriyeli aşiretlerden PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan etti
Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma! A Haber bölgede
Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma! A Haber bölgede
Suriye’de yapılan seçimlerin sonuçları belli oldu
Suriye’de yapılan seçimlerin sonuçları belli oldu
Greta Thunberg: Gözlerimizi Gazze’den ayırmamalıyız
Greta Thunberg: Gözlerimizi Gazze'den ayırmamalıyız
Özgürlük Filosu Gazze’ye ilerliyor
Özgürlük Filosu Gazze'ye ilerliyor
Katiller 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
Katiller 171 Sumud aktivistini sınır dışı etti
Daha Fazla Video Göster