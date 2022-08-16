16 Ağustos 2022, Salı
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Dünyanın konuştuğu olay! 6 aydır kayıp eşini havalimanında gördü olanlar oldu
Malezya’da altı aydır kayıp olan eşinin izini süren ve onu başka birisiyle yakalayan kadının hesap sorduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte sosyal medyada gündem olan o görüntüler...