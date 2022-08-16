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Dünyanın konuştuğu olay! 6 aydır kayıp eşini havalimanında gördü olanlar oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 09:17
Malezya’da altı aydır kayıp olan eşinin izini süren ve onu başka birisiyle yakalayan kadının hesap sorduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte sosyal medyada gündem olan o görüntüler...
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