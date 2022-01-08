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Çin’de yürüyüşe çıkarılan robot köpek görenleri şaşırttı

İHA
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Giriş: 08.01.2022 20:03
Güncelleme:08.01.2022 20:12
Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenleri şaşırttı.

Robotlar, gündelik hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti.

Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.

Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.

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Robot köpek görenleri şaşırttı
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