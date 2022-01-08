08 Ocak 2022, Cumartesi
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Çin’de yürüyüşe çıkarılan robot köpek görenleri şaşırttı
Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenleri şaşırttı.
Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.
Robotlar, gündelik hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti.
Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.
Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.