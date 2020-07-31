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Çin'de Kovid-19 vakalarında korkutan artış | İkinci dalga başladı mı?

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Giriş: 31.07.2020 19:30
Güncelleme:31.07.2020 19:32
Son dakika haberleri... Salgının büyük oranda kontrol altına alındığı Çin'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 127 yeni vaka tespit edildi. Bu artış "ikinci dalga başladı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Çin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ülkedeki koronavirüs vakaları son günlerin en yüksek seviyesinde...

Ülkede ise ikinci dalga paniği giderek artıyor. Ülke genelinde bir günde 127 yeni vaka tespit edildi. Vakaların 4'ü yurt dışı kaynaklı olduğunu açıklandı.

En fazla vaka Uygur Özerk Bölgesi'nde kayda geçti

Yurt içi kaynaklı 123 yeni vakadan 112'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 11'i de Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybıysa yaşanmadı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Diğer yandan Güney Kore'de de vaka sayıları artıyor.

Ülkede bir gün içinde 22'si yurt dışı irtibatlı 36 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu

Toplam vaka sayısının 14 bini geçtiği Güney Kore'de şimdiye kadar 13 binden fazla kişi de iyileşti.

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