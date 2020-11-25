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Çin’de büyük kaza! 43 araç birbirine girdi: 3 kişi öldü

İHA
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Giriş: 25.11.2020 01:43
Güncelleme:25.11.2020 01:50
Çin’in Şaanksi eyaletinden bulunan Baotou Otoyolu'nda şoke eden bir kaza meydana geldi. Yoğun sis nedeni ile 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şaanksi eyaletinden bulunan Baotou Otoyolu'nda yoğun sis nedeni ile 43 araç birbirine girdi.

3 ÖLÜ 6 YARALI

Kazanın ardından yangın çıkarken, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şaanksi Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazanın otoyolun yükseltilmiş Tongchuan isimli bölümünde sabah saat 07.00 civarında meydana geldiği aktarıldı.

BÜYÜK FACİA ÖNLENDİ

Çin medyasında yer alan haberlere göre, kazaya 34 ton metanol taşıyan bir tankerin neden olduğu belirtildi.

2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA

Kaza sonrası çıkan yangının tankere sıçramaması büyük bir faciayı engellerken, 10'dan fazla araç yangın nedeni ile kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine 16 itfaiye aracı ve 105 itfaiyeci gönderilirken, çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

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