Çalmak istediği helikopteri düşürdü

ABD'de bir hırsız 7,5 milyon dolarlık helikopteri çalmaya çalıştı. Hareket ettirdiği helikopter yan devrilince de kaçtı. Polis helikopter hırsızının peşine düştü. FBI şüpheliyi arıyor aynı zamanda da neden helikopter çalmaya çalıştığını araştırıyor.

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