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Çalmak istediği helikopteri düşürdü

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Giriş: 19.03.2023 09:06
Güncelleme:19.03.2023 09:06
ABD'de bir hırsız 7,5 milyon dolarlık helikopteri çalmaya çalıştı. Hareket ettirdiği helikopter yan devrilince de kaçtı. Polis helikopter hırsızının peşine düştü. FBI şüpheliyi arıyor aynı zamanda da neden helikopter çalmaya çalıştığını araştırıyor.
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Çalmak istediği helikopteri düşürdü
Çalmak istediği helikopteri düşürdü
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