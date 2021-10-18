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Binadan düşen çocuğu havada yakaladı! İnanılmaz görüntüler

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Giriş: 18.10.2021 11:02
Bu görüntüler de Çin'de kayda geçti. Bir binanın üçüncü katından düşen çocuk, korku dolu anlar yaşattı. Çocuğu kurtarabilmek için binanın altına gelen bir kişi, 5 yaşındaki çocuğu havada yakaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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