18 Ekim 2021, Pazartesi
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Binadan düşen çocuğu havada yakaladı! İnanılmaz görüntüler
Bu görüntüler de Çin'de kayda geçti. Bir binanın üçüncü katından düşen çocuk, korku dolu anlar yaşattı. Çocuğu kurtarabilmek için binanın altına gelen bir kişi, 5 yaşındaki çocuğu havada yakaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.