Acı, yıkım ve gözyaşı! Katil İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım yürekleri sızlattı | Filistinlilerin evlerinden geri enkaz kaldı

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana kana doymuyor. İsrail ordusunun yaklaşık 20 gün boyunca aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki ağır yıkım dikkati çekti. İsrail askerlerinin yaklaşık 20 günlük saldırıların ardından Cibaliya'dan çekilmesiyle Filistinliler bölgeye akın etti. Evlerinin durumunu kontrol etmek için bölgeye gelen Filistinliler yuvaları yerine ağır enkazla karşılaştı. Saldırılar nedeniyle oluşan yıkımın ardından birçok bina ve evin tanınmaz halde olduğu görüldü. Bölgede oluşan ağır yıkım, İsrail'in saldırılarının şiddetini gözler önüne serdi. İşte kare kare o yıkım...