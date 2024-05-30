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Acı, yıkım ve gözyaşı! Katil İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım yürekleri sızlattı | Filistinlilerin evlerinden geri enkaz kaldı

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana kana doymuyor. İsrail ordusunun yaklaşık 20 gün boyunca aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki ağır yıkım dikkati çekti. İsrail askerlerinin yaklaşık 20 günlük saldırıların ardından Cibaliya'dan çekilmesiyle Filistinliler bölgeye akın etti. Evlerinin durumunu kontrol etmek için bölgeye gelen Filistinliler yuvaları yerine ağır enkazla karşılaştı. Saldırılar nedeniyle oluşan yıkımın ardından birçok bina ve evin tanınmaz halde olduğu görüldü. Bölgede oluşan ağır yıkım, İsrail'in saldırılarının şiddetini gözler önüne serdi. İşte kare kare o yıkım...

Giriş Tarihi: 30.05.2024 22:14
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Acı, yıkım ve gözyaşı! Katil İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya’daki yıkım yürekleri sızlattı | Filistinlilerin evlerinden geri enkaz kaldı

İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlattı.

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Acı, yıkım ve gözyaşı! Katil İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya’daki yıkım yürekleri sızlattı | Filistinlilerin evlerinden geri enkaz kaldı

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Acı, yıkım ve gözyaşı! Katil İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya’daki yıkım yürekleri sızlattı | Filistinlilerin evlerinden geri enkaz kaldı

İsrail ordusu, başta hava saldırıları olmak üzere Cibaliya bölgesine yaklaşık 20 gün boyunca yoğun saldırılar düzenledi.

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Acı, yıkım ve gözyaşı! Katil İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya’daki yıkım yürekleri sızlattı | Filistinlilerin evlerinden geri enkaz kaldı

Tank ve zırhlı araçlarla İsrail kara birliklerinin de destek verdiği saldırılarda, Filistinli gruplarla İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

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Acı, yıkım ve gözyaşı! Katil İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya’daki yıkım yürekleri sızlattı | Filistinlilerin evlerinden geri enkaz kaldı

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNDEN GERİ ENKAZ KALDI

İsrail askerlerinin yaklaşık 20 günlük saldırıların ardından Cibaliya'dan çekilmesiyle Filistinliler bölgeye akın etti.

Evlerinin durumunu kontrol etmek için bölgeye gelen Filistinliler yuvaları yerine ağır enkazla karşılaştı.