Tabutu açan acılı aile dehşete düştü! Ne olduysa morgda oldu: Savcılık harekete geçti

Aynı gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir başka trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şenol Mert (58)'in cesedi de otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerin ardından Şenol Mert'in cenazesi önceki gün yakınları tarafından alınarak Fethiye'de toprağa verildi.