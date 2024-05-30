Tabutu açan acılı aile dehşete düştü! Ne olduysa morgda oldu: Savcılık harekete geçti
Muğla'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 41 yaşındaki Selim Nazar'ın cenazesini almak için Çorum'dan gelen ailesi hastane morguna gidince resmen dehşeti yaşadı. Durumun apar topar hastane başhekimliğine bildirilmesi sonrası harekete geçildi. Cumhuriyet Başsavcılığının da devreye girmesi ile durum çözüldü ancak talihsiz aile acısını bile yaşayamadı.
Giriş Tarihi: 30.05.2024
22:02
Muğla'da yaşanan olay duyanları görenleri hayrete düşürdü. Acılı aileyi ikinci kez yıkan dehşet olay Fethiye'de yaşandı. Çorum'dan bir süre önce çalışmak için Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Selim Nazar (41), önceki gün Fethiye-Kaş karayolu Çaykenarı mevkiinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada M. L.'nin (48) kullandığı otomobil çarptı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Selim Nazar'ın geçirdiği kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aynı gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir başka trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şenol Mert (58)'in cesedi de otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerin ardından Şenol Mert'in cenazesi önceki gün yakınları tarafından alınarak Fethiye'de toprağa verildi.
MORGA GELDİKLERİNDE ŞOKE OLDULAR
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Selim Nazar'ın yakınları da cenazelerini almak için Çorum'un Alaca İlçesi'nden yola çıkarak Fethiye'ye gittiler. Ertesi gün yapılan işlemlerin ardından cenazelerini almak için hastane morguna giden Nazar'ın yakınları, kendilerine teslim edilmek istenen cesedin Selim Nazar ait olmadığını fark etti.
Hastane başhekimliği tarafından yapılan incelemede Selim Nazar'ın cenazesinin yapılan yanlışlık sonucunda bir gün önce Şenol Mert'in ailesine teslim edildiği ve ilçede toprağa verildiği ortaya çıktı.