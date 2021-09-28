Batı Trakya’da Türklere karşı Yunan zulmü tırmanıyor!

Yunanistan, Batı Trakya'da Türkleri yok sayma politikalarına devam ediyor. Batı Trakya köylerinde doktor krizi yaşayan Türkler isyanda. Bölgedeki tek sıkıntı bununla da sınırlı değil. Batı Trakya'daki Türk okullarında hala internet yok. Ayrıntıları Sofya’da bulunan A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.