Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi! ABD Başkanı: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme NATO Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de gerçekleşti. Görüşmenin yankıları devam ederken ABD Başkanı Biden'dan son dakika açıklaması geldi. ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

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