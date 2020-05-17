Başbakana sırtlarını çevirdiler! Sağlık çalışanlarından ses getiren protesto |Video

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de ziyaret ettiği bir hastanede sağlık personeli tarafından protesto edildi. Hastanenin hemşire ve doktorları Wilmes'in girişi sırasında başbakana sırtlarını döndüler. O görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Belçika'da yerel basına yansıyan haberlere göre, Başbakan Sophie Wilmes aracıyla Brüksel'deki Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar başbakana sırtlarını döndü.

Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı.