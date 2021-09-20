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Avrupa’da ‘Aukus Paktı’ çatlağı! İsviçre Fransa’dan Rafale almaktan vazgeçti

A Haber
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Giriş: 20.09.2021 11:07
Fransa'nın ABD İngiltere ve Avustralya ile yaşadığı deniz altı anlaşması krizi giderek büyüyor. Paris yönetiminin tepki gösterdiği anlaşma için İngiltere Dışişleri Bakanı övgü dolu sözler sıraladı. Ayrıntıları Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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