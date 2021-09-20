20 Eylül 2021, Pazartesi
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Avrupa’da ‘Aukus Paktı’ çatlağı! İsviçre Fransa’dan Rafale almaktan vazgeçti
Fransa'nın ABD İngiltere ve Avustralya ile yaşadığı deniz altı anlaşması krizi giderek büyüyor. Paris yönetiminin tepki gösterdiği anlaşma için İngiltere Dışişleri Bakanı övgü dolu sözler sıraladı. Ayrıntıları Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.