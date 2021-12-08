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Avrupa ülkelerinde enflasyon krizi! Bulgaristan iflasın eşiğinde

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 13:06
Temel gıda fiyatları tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'da da hızla yükseldi. Ülkede yüzde 40'ı geçen zam oranı, ekmekten sıvı yağa kadar gıda tüketimini etkiliyor. Bulgarla tasarrufun yollarını arıyor. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'nın özel haberi...
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