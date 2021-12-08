08 Aralık 2021, Çarşamba
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Avrupa ülkelerinde enflasyon krizi! Bulgaristan iflasın eşiğinde
Temel gıda fiyatları tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'da da hızla yükseldi. Ülkede yüzde 40'ı geçen zam oranı, ekmekten sıvı yağa kadar gıda tüketimini etkiliyor. Bulgarla tasarrufun yollarını arıyor. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'nın özel haberi...