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Almanya'dan çifte vatandaşlık müjdesi: Türklerin alman vatandaşı olmasını kolaylaştırmak istiyoruz

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Giriş: 05.10.2023 13:31
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, çifte vatandaşlık yasa tasarısıyla herkesin Alman toplumunun parçası olacağını söyledi. Alman Bakan Faeser, Türkiye ile göç anlaşmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel Frankfurt'tan anlattı.
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