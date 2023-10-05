05 Ekim 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Almanya'dan çifte vatandaşlık müjdesi: Türklerin alman vatandaşı olmasını kolaylaştırmak istiyoruz
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, çifte vatandaşlık yasa tasarısıyla herkesin Alman toplumunun parçası olacağını söyledi. Alman Bakan Faeser, Türkiye ile göç anlaşmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel Frankfurt'tan anlattı.