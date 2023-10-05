Almanya'dan çifte vatandaşlık müjdesi: Türklerin alman vatandaşı olmasını kolaylaştırmak istiyoruz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, çifte vatandaşlık yasa tasarısıyla herkesin Alman toplumunun parçası olacağını söyledi. Alman Bakan Faeser, Türkiye ile göç anlaşmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel Frankfurt'tan anlattı.

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