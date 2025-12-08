08 Aralık 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Esad'sız Suriye'nin 1'nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 08.12.2025 23:27
Suriye, eli kanlı diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1'nci yıl dönümünü kutluyor. Ülkenin 61 yıl süren iç savaş sürecinde binlerce Suriyeli, özgürlüğüne kavuşmanın sevincini yaşarken Şam sokaklarında ise büyük kutlamalar gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı Suriye halkına 14 yıl süren savaş sürecini ve ülkede 1 yıl içerisinde neler yaşandığını sordu.