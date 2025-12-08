Esad’sız Suriye’nin 1’nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama

Suriye, eli kanlı diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1'nci yıl dönümünü kutluyor. Ülkenin 61 yıl süren iç savaş sürecinde binlerce Suriyeli, özgürlüğüne kavuşmanın sevincini yaşarken Şam sokaklarında ise büyük kutlamalar gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı Suriye halkına 14 yıl süren savaş sürecini ve ülkede 1 yıl içerisinde neler yaşandığını sordu.