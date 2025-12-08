08 Aralık 2025, Pazartesi

Esad'sız Suriye'nin 1'nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama

Esad'sız Suriye'nin 1'nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.12.2025 23:27
Suriye, eli kanlı diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1'nci yıl dönümünü kutluyor. Ülkenin 61 yıl süren iç savaş sürecinde binlerce Suriyeli, özgürlüğüne kavuşmanın sevincini yaşarken Şam sokaklarında ise büyük kutlamalar gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı Suriye halkına 14 yıl süren savaş sürecini ve ülkede 1 yıl içerisinde neler yaşandığını sordu.
Esad’sız Suriye’nin 1’nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama
Esad’sız Suriye’nin 1’nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama
Esad'sız Suriye'nin 1'nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama
