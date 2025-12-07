Pearl Harbor Baskını’nda neler yaşandı? | ASLINDA NE OLDU?

07 Aralık 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 16:39
7 Aralık 1941 tarihinde 183 uçaktan oluşan bir Japon kuvveti, Hawaii Adaları'ndaki ABD askeri ve deniz tesislerine uyarıda bulunmadan bombardıman ve kamikaze saldırısı gerçekleştirmişti. 30 dakika boyunca süren saldırı Pearl Harbor Baskını olarak tarihe geçti. 81 yıl önce yaşanan olayda aslında ne oldu? İşte detaylar...
