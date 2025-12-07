07 Aralık 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Pearl Harbor Baskını’nda neler yaşandı? | ASLINDA NE OLDU?
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 16:39
7 Aralık 1941 tarihinde 183 uçaktan oluşan bir Japon kuvveti, Hawaii Adaları'ndaki ABD askeri ve deniz tesislerine uyarıda bulunmadan bombardıman ve kamikaze saldırısı gerçekleştirmişti. 30 dakika boyunca süren saldırı Pearl Harbor Baskını olarak tarihe geçti. 81 yıl önce yaşanan olayda aslında ne oldu? İşte detaylar...