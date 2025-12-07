Avrupa’yı savaş korkusu sardı

07 Aralık 2025, Pazar

Giriş: 07.12.2025 13:37
Hollanda hükümeti siber saldırı ve savaş ihtimaline karşı toplumun hazırlık seviyesini artırmak için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan acil durum kitapçığı milyonlarca haneye gönderilecek. Peki, bu kitapçıkta neler anlatılıyor? Hollanda neden böyle bir hazırlığa girişti? Hollandalılar bu konuda ne düşünüyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Amsterdam sokaklarına çıktı. Hollandalılara mikrofon uzattı.
