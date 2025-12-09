09 Aralık 2025, Salı
Trump işgal edilen Ukrayna topraklarını Putin'e mi devredecek?
Giriş: 09.12.2025 01:16
ABD merkezli Daily Telegraph Gazetesi, Ukrayna-Rusya barış planı görüşmeleri sürerken flaş bir iddia ortaya attı. İsminin açıklanmadığı bir kaynağına dayandırdığı haberinde Trump'ın Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını Putin'e devredeceği yer aldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz söz konusu iddiaların son durumunu aktardı.