Trump işgal edilen Ukrayna topraklarını Putin’e mi devredecek?

Trump işgal edilen Ukrayna topraklarını Putin'e mi devredecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 01:16
ABD merkezli Daily Telegraph Gazetesi, Ukrayna-Rusya barış planı görüşmeleri sürerken flaş bir iddia ortaya attı. İsminin açıklanmadığı bir kaynağına dayandırdığı haberinde Trump'ın Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını Putin'e devredeceği yer aldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz söz konusu iddiaların son durumunu aktardı.
