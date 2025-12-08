08 Aralık 2025, Pazartesi

İsrailli Ben-Gvir’den yağlı urgan skandalı!

İsrailli Ben-Gvir'den "yağlı urgan" skandalı!

Giriş: 08.12.2025 21:32
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri yine bir skandala imza attı. Siyonistler Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüleceği İsrail Meclisindeki oturuma "yağlı urgan" rozetiyle katıldı.
