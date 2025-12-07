Eurovision müzik mi? Siyaset mi? | ANALİZ

Sözde müziğin siyasetten uzak olması gerektiğini savunan Eurovision şarkı yarışması yine bir skandalla uluslararası gündeme oturdu. Avrupa Yayın Birliği, tüm protestolara rağmen soykırımcı İsrail'i 2026 Eurovision'a kabul etme kararı aldı. Bu karar hem Avrupa'da hem de dünyada büyük bir krize dönüştü. Belçika, İzlanda, İspanya, Slovenya, İrlanda ve Hollanda yarışmadan çekildiklerini açıkladı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin Eurovision'un perde arkasındaki manipülasyonları, ülkeler arası siyasi hesaplaşmaları ve 2026 krizinin bilinmeyen yönlerini yazdı.

