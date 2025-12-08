08 Aralık 2025, Pazartesi
Rusya WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanıyor
Giriş: 08.12.2025 11:40
Rusya'da Ukrayna savaşı ile başlayan yasaklar listesine bir aday daha var. Daha önce sosyal medya uygulamaları X, Instagram, Facebook ve YouTube gibi birçok uygulamayı yasaklayan Rusya bu kez de mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanıyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev de Moskova sokaklarına çıktı, kararı Ruslara sordu.