08 Aralık 2025, Pazartesi

Haberler Dünya Videoları Rusya WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanıyor
Rusya WhatsApp’ı yasaklamaya hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 11:40
Rusya'da Ukrayna savaşı ile başlayan yasaklar listesine bir aday daha var. Daha önce sosyal medya uygulamaları X, Instagram, Facebook ve YouTube gibi birçok uygulamayı yasaklayan Rusya bu kez de mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanıyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev de Moskova sokaklarına çıktı, kararı Ruslara sordu.
