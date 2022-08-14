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Almanya'da kamu binalarına 19 derece sınırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 11:15
Rus gazına bağımlı Avrupa, , gaz akışının ciddi derecede azalması nedeniyle yeni tedbirleri sıkılaştırdı. Almanya'da yeni açıklanan önlemlere göre, kamu binalarındaki ısı derecesi 19'u geçmeyecek. Akam panoları ve anıtlar ışıklandırılmayacak.
Almanya’da kamu binalarına 19 derece sınırı
Almanya'da kamu binalarına 19 derece sınırı
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