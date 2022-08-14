14 Ağustos 2022, Pazar
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Almanya'da kamu binalarına 19 derece sınırı
Rus gazına bağımlı Avrupa, , gaz akışının ciddi derecede azalması nedeniyle yeni tedbirleri sıkılaştırdı. Almanya'da yeni açıklanan önlemlere göre, kamu binalarındaki ısı derecesi 19'u geçmeyecek. Akam panoları ve anıtlar ışıklandırılmayacak.