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Almanya'da çifte vatandaşlık dönemi! Yasa 27 Haziran'da yürürlüğe girecek

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 27.03.2024 16:43
Almanya'da çifte vatandaşlık yasası onaylandı. Yasa 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor. Peki yasadan kimler nasıl faydalanacak? Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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